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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبد الغفار : 95% من وفيات كورونا في مصر غير مطعمين

كورونا
كورونا

صرح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالعديد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " خاصة باللقاحات كورونا وبمستجدات الفيروس نعرض لكم ابرزها :

مصر تتعاقد على شراء دواء فايزر الجديد للحصول على علاج كورونا..خالد عبدالغفار يوضح التفاصيل


قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن سوق الأدوية الأن يحتوي علي 3 أدوية جديدة لعلاج كورونا ومنهم دواء يستخدم عن  طريق الفم واخذ موافقة هيئة الدواء والأغذية الأمريكية وحصل علي إيجازه من هيئة الدواء الأوروبية وهذا الداء يمكنه السيطرة علي تكاثر الفيروس داخل الخلية  .

خالد عبد الغفار: 43% من العناية المركزة مشغولة بمصابي كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن وفيات كورونا في مصر قلت إلى النصف، وفقا لنتيجة تحديث البروتكولات العلاجية باستمرار.

خالد عبد الغفار: لا نخاف من متحور أوميكرون

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، إن متحور أوميكون الآن أصبح ينكسر انكسار حاد جدا، مؤكدا أن مصر رصدت متحور إوميكرون وأعلنت عنه، وخلال يناير الجاري سيتحول متحور دالتا إلي أوميكون وهذا شيء لا نخاف منه.

خالد عبد الغفار: انتهاء تطعيم المواطنين لـ 57 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ، إن  تعرض الأشخاص المطعمين باللقاح كورونا إلي الإصابة يكون اقل من أي شخص أخر غير مطعم واذا تم إصابة الأشخاص المطعمين فتكون فرصة دخولهم المستشفى قليلة جدا عن غيرهم  .

الصحة: 95% من وفيات كورونا في مصر غير مطعمين.. فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بإعمال وزير الصحة ، إن نسبة الوفيات في مصر من غير المطعمين باللقاح كورونا وصلت إلي 95% خلال العام الماضي ،  والدراسات العالمية تؤكد أن الأشخاص الغير مطعمين من سن 12 سنه حتي 35 سنه يتعرضون للإصابة 3مرات اكتر ويدخلون المستشفى 12 مرة وهذا مقارنة بالأشخاص المطعمين   .

خالد عبدالغفار: أعداد إصابات كورونا الرسمية منضبطة جدا.. فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ، أنه ليس هناك سبب علمي نستطيع من خلاله معرفة لماذا لا تزداد أعداد إصابات كورونا في مصر ، مؤكدا أن أعداد الإصابات رسميا منضبطة جدا .

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