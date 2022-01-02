خالد عبد الغفار: لا نخاف من متحور أوميكرون

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، إن متحور أوميكون الآن أصبح ينكسر انكسار حاد جدا، مؤكدا أن مصر رصدت متحور إوميكرون وأعلنت عنه، وخلال يناير الجاري سيتحول متحور دالتا إلي أوميكون وهذا شيء لا نخاف منه.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصر وصل اليها 122 مليون جرعة تطعيم من لقاحات كورونا وأكثر، استهلكنا منها 56 مليون و816 ألف جرعة والمتاح من التطعيمات حتي الآن 65 مليون 380 ألف جرعة من لقاحات كورونا المختلفة.

وأوضح خالد عبد الغفار، أنه منذ شهر نصل إلي متوسط 450 الف أو 500 ألف تطعيم في اليوم الواحد، مؤكدا أن الجرعة الأولي حصل عليها 35 مليون و200 الف مواطن والجرعة الثانية أكثر من 21 مليون و615 ألف مواطن.