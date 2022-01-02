خالد عبد الغفار: 43% من العناية المركزة مشغولة بمصابي كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن وفيات كورونا في مصر قلت إلى النصف، وفقا لنتيجة تحديث البروتكولات العلاجية باستمرار.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”: “إذا أردنا أن نقول أن من يصاب بـ أوميكرون ما يجيلوش كورونا تاني يجب أن يكون بناء علي إثباتات علمية موثقة.. أعداد إصابات كورونا المتواجدة في المنازل أعلى من المتواجدة في المستشفيات”.

وأوضح خالد عبد الغفار، أن 10% فقط من الأسرة في المستشفيات مشغولة و43% من العناية المركزة مشغولة و27% فقط من أجهزة التنفس الصناعي مشغولة وهذا يؤكد “أننا في الأمان”.