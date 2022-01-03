إياد  نصار : ليه لما راجل يضرب مراته يبقى حوادث ولما الست تضرب جوزها تطلع كومكس

قال الفنان إياد نصار إن العمل الذي سيشارك فيه الفنانة منى زكي يعكس قصة درامية مهمة يجب طرحها ، أننا نرى الآن نوعية من الأعمال الفنية التي أفضل أن أطلق عليها دراما حول المطبخ " .

وتابع إياد نصار في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : " بقى عندنا مجموعة مسلسلات عنوانها "الرجالة وحشين" .. وتعبت من النوعية دي.. لأنها بتغازل نوعية من الناس اللي عندهم انتكاسات عاطفية .. وكأن الرجالة كلهم علب تونة بالليمون".

وأوضح الفنان أن المسلسل الاجتماعي ليس فقط عبارة عن قصص حب، ولكن يجب أن يُقدم قصص إنسانية حقيقية، معقباً : " مش معنى إن المسلسل اجتماعي يبقى قصص حب.. لازم نقدم قصص إنسانية حقيقية، وهناك مغازلة للسائد.. لو عايز تعمل مشروع يغازل الناس اعمل الموجود على الفيسبوك".

وأضاف إياد نصار أنه يرفض التصنيف بين الرجال والسيدات، معقباً: "عندي مشكلة في التصنيف بين الرجالة والستات.. العنف عنف.. لية لما راجل يضرب مراته يبقى حوادث ولما ست تضرب جوزها تطلع كومكس؟ ماهو في الحالتين عنف!".