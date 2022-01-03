دراسة أمريكية: الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" بالدم

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة "نيويورك"، أن الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" في الدم.



وقال باحثوا الدراسة الأمريكية- المنشورة في موقع (health archive) المتخصص في الشؤون الطبية: إن ارتفاع مستويات "الكوليسترول" تزيد من خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وأضافوا: أن "غالبًا ما تتطلب إدارة (الكوليسترول) مزيجًا من النظام الغذائي الجيد والتمارين المنتظمة والأدوية، لذلك يعد (الثوم) أحد الأطعمة التي تم ربطها بشكل إيجابي بـ (الكوليسترول) الجيد".



وتابعوا أن الأشخاص الذين تناولوا "الثوم" لوحظ انخفاض في مستوى "الكوليسترول" من 200 ملجم / ديسيلتر، إلى 15.7 ملجم / ديسيلتر.



وخلص الباحثون- في دراستهم- إلى القول: "إن البيانات المتاحة تشير إلى أن (الثوم) يتفوق على الدواء الوهمي في خفض مستويات الكوليسترول الكلية".