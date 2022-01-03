بسبب الشبورة.. اصطدام سيارة بـ الإسعاف والنجدة في حادث على الطريق الأوسطي.. صور

أصيب ضابط شرطة وأمين شرطة ومسعف في حادث تصادم على الطريق الأوسطي بمنطقة البدرشين في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا ، أفاد بانقلاب سيارة محملة بالرمال على الطريق الاوسطي بمناطق البدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وأثناء تفقد الحادث اصطدمت بسيارة النجدة سيارة أخرى.

وتم إبلاغ الإسعاف وحال وصول السيارة وبسبب الشبورة وانعدام الرؤية اصطدمت بها سيارة أخرى من الخلف.

نتج عن الحادث إصابة ضابط وأمين شرطة ومواطن ومسعف وتهشم سيارة الإسعاف والنجدة.

تم نقل المصابين لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث.

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