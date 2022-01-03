طبيب منتخب مصر يكشف آخر تطورات إصابة عمرو السولية قبل انطلاق كأس الأمم

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أخر تطورات إصابة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان السولية تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي أمام الرجاء في كأس السوبر الأفريقي.

ويتواجد السولية، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "الأشعة التي أجريناها لعمرو السولية بالأمس كانت مطمئنة بشكل كبير، بدأنا بعض التدريبات التأهيلية اليوم بالملعب وسنتابعه يوميًا".

واختتم: "سيكون موجودًا مع المنتخب في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.