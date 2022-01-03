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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مأزق كبير.. 11 لاعبا في الزمالك يحق لهم التوقيع مجانا لأي نادي

الزمالك
الزمالك

أوضح الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك في مأزق كبير بسبب انتهاء عقود عدد كبير من لاعبي الفريق بنهاية الموسم الجاري وعدم التجديد لهم حتى الآن.


وقال محمد شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم الأحد: "يكشف "بوكس تو بوكس" صورة من قائمة الفريق والتي توضح عدد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.


وتابع: "تضم القائمة كل من، أشرف بن شرقي ـ طارق حامد ـ محمد أبو جبل ـ مصطفي فتحي ـ محمد أوناجم ـ محمد عبد الشافي ـ رزاق سيسيه ـ محمود عبدالعزيز ـ محمد اشرف روقا ـ عمر السعيد – حازم إمام.


وختم: "لم يتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع أيًا من اللاعبين حتى الآن وأصبح موقفهم في غاية الصعوبة مع إمكانية رحيل أيًا من النجوم.

محمد شبانة نادي الزمالك أشرف بن شرقي طارق حامد حازم امام محمد أوناجم

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