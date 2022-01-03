أنباء عن هجوم على سفينة بميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، عن ورود أنباء حول هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأضاف التحالف العربي في بيان "اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

وفي وقت سابق، طالب التحالف بقيادة السعودية المدنيين بمحافظة البيضاء، بإخلاء معسكر السوادية "فوراً".

وأكد التحالف في بيان أنه "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وتابع التحالف: "الميلشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المعطى".