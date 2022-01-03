عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن هجوم على سفينة بميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر

سفينة
سفينة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، عن ورود أنباء حول هجوم على سفينة قرب ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

txt

اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية على معسكر السوادية

txt

ماذا يحدث في اليمن؟ ألوية العمالقة تحرر شبوة من قبضة الحوثي.. التحالف يعلن حصيلة جديدة وعبد الملك يؤكد: المليشيات أهدرت فرصة السلام

وقال التحالف بقيادة السعودية إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأضاف التحالف العربي في بيان "اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

وفي وقت سابق، طالب التحالف بقيادة السعودية المدنيين بمحافظة البيضاء، بإخلاء معسكر السوادية "فوراً".

وأكد التحالف في بيان أنه "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وتابع التحالف: "الميلشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المعطى".

التحالف العربي لدعم الشرعية البحر الأحمر ميناء التحالف العربي اليمن

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

ضباب وأمطار.. تحذيرات من الأرصاد السعودية إلى المواطنين

الصين تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسئول عربي يكشف عن موعد شهر رمضان فلكيا

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء السودانية

الرئيس الأوكراني: بلادنا تثمن الدعم الأمريكي الراسخ لنا

اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية على معسكر السوادية

نشرة أخبار العالم| استقالة حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية.. حريق يلتهم برلمان جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس

كوريا الجنوبية تسجل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون

غلق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة

ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ