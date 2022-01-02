اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية على معسكر السوادية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأضاف التحالف العربي في بيان "اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية".

وفي وقت سابق، طالب التحالف بقيادة السعودية المدنيين بمحافظة البيضاء، بإخلاء معسكر السوادية "فوراً".

وأكد التحالف في بيان أنه "على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وتابع التحالف: "الميلشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المعطى".

ومساء اليوم الأحد، قال التحالف إن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيّرة، أطلقت باتجاه نجران.

وأضاف التحالف في بيان: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيّرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، وسنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".