خلال عام.. ضبط 130 طن لحوم وأسماك غير صالحة في كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن الأعمال والمجهودات التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، مشيداً بأداء العاملين والأطباء والمسئولين، لضبط المخالفين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة من خلال عمليات التحصين.



من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على الأسواق مستمرة، مشيراً إلى أن المديرية انتهت من تحصين جميع الماشية من حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية خلال الحملة القومية، مشيراً إلى أنه تم تحصين 230 ألف رأس ماشية.

وأضاف بشار، أنه تم ضبط وإعدام 130 طن لحوم ودواجن وأسماك خلال عام، غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكداً أنه يتم تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة لتحصين الماشية والطيور، ولدينا 105 عيادات بيطرية تابعة لـ 11 إدارة تستقبل حوالي 30 ألف رأس ماشية شهرياً، لإجراء الكشف البيطري عليها.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 44110 طائراً ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين 4695 طائراً بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و 18 رياشة وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم إجراء 180 عينة ما قبل البيع من 13مزرعة بإجمالي 58500 طائراً، وتم التقصي النشط بـ 8 منازل، وتم جمع 18 عينة، فضلاً عن منح 10 تصاريح نقل طيور حية حفاظاً على الثروة الداجنة.