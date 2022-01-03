صحيفة هندية تبرز أهمية ترسيخ علاقات نيودلهي الاقتصادية والسياسية مع عمان

أكدت صحيفة "ذا ديلي جارديان" الهندية، أهمية اتباع نهج متعدد الجوانب لترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع سلطنة عمان .

وقالت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن سلطنة عمان صديق موثوق به، يمكن أن يساعد الهند على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن العلاقات مع السلطنة مهمة جدا ليس فقط بالنسبة للتجارة والوصول إلى البحر الأحمر فقط، ولكن أيضا في عمليات مكافحة القرصنة وأمن النفط.

وتابعت أنه يمكن للتعاون العسكري مع عمان أن يعطي الأفضلية للهند في المستقبل.

وذكرت أن قرب سلطنة عمان من مضيق هرمز يجعلها ذات أهمية إستراتيجية للأمن الاقتصادي والعسكري، حيث يمر ثلث الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يقرب من 25 في المائة من إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق، مما يجعله موقعًا إستراتيجيًا مهمًا للغاية للتجارة الدولية.

وقالت: ما يجعل عمان دولة مناسبة لإثراء العلاقات معها قربها من الهند إلى حد كبير، بحيث يمكن للناس السفر بين مسقط وغوجارات عن طريق البحر في فترة زمنية قصيرة جدًا، كما أن مدة الرحلة من مسقط إلى مومباي أطول قليلاً من مدة الرحلة من مومباي إلى دلهي.



وقالت إن سلطنة عمان وجهة تجارية رائعة، حيث لا توجد ضريبة دخل، والرسوم الجمركية بها منخفضة للغاية، وحتى أوائل الستينيات، كانت الروبية الهندية عملة صالحة في السلطنة.

وأكدت أن البحرية الهندية تتعاون مع البحرية السلطانية العمانية على العديد من الجبهات، التي تشمل التفاعلات العملياتية والتدريب، لافتة إلى توقيع البلدين مؤخرًا اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني البحري.

وقالت: يجب على الهنود محاولة الحصول على عقود إيجار للأراضي في عمان للزراعة، لتوفير السكر والقمح على أساس منتظم.

ولفتت إلى أهمية سلطنة عمان بالنسبة للمناقسة مع الصين، قائلة: في حين أن باكستان ليست منافسًا رئيسيًا في المنطقة، فقد طورت الصين مؤخرًا نفوذًا اقتصاديًا في المنطقة. ومن المعروف أنها عملت على تحويل قوتها الاقتصادية للحصول على ميزة في تحقيق طموحاتها العسكرية.