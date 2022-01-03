القرش: ضخ ملايين الجنيهات لتنمية قطاع الزراعة

كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، عن دور الدولة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ملايين الجنيهات يتم ضخها لتنمية قطاع الزراعة.

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": “قطاع الزراعة يشكل ٢٥٪ من اجمالي القوي العاملة وخمس الصادرات السلعية في مصر وتوثر في نصف الشعب المصري”.

ولفت إلي أن ٩.٤ مليون فدان حجم الأراضي المنزرعة وتعمل الدولة حاليا لزراعة ٥ مليون فدان.

وأردف محمد القرش: “لدينا زيادة سكانية وأجيالا تريد العيش وفي حاجة لتأمين احتياجاتهم”.