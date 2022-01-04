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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 /  2022 لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات )  والتي تبدأ غدا الأربعاء 5 يناير وتستمر حتى الخميس ٣ فبراير 2022.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد ايمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أكد  الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول  قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات ) .
وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من 9- 11 صباحا ومن 12-2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

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وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من 5 يناير حتى 17 يناير لقسمي علم النفس والاجتماع نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا ، اما الجزء الثاني فيبدا من 20 يناير حتى 3 فبراير ويختص بامتحانات أقسام : اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الإنجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول مرة يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس اداب عين شمس الفصل الدراسي الأول الدراسات العليا كلية الاداب

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