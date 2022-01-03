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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرات السيسي..الصحة: فحص 800 ألف طالب في الكشف المبكر عن فيروس سي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس الإعدادية.

وأوضحت الوزارة نتائج المبادرة كالتالي:-

تم فحص 800 ألف طـالب بالصف الأول الإعدادي منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي.

يشارك في المبادرة 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ إنطلاق المبادرة محافظة القاهرة حيث تم فحص 81 ألف و798 طالب، تليها محافظة الجيزة 71 ألف و902 طالب، ثم محافظة البحيرة 56 ألف و332 طالب، ثم محافظة الدقهلية 52 ألف و115 طالب.

يتم صرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
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‏https://apple.co/3gURgYJ

مبادرة رئيس الجمهورية محافظة القاهرة وزارة الصحة والسكان صحة مصر كورونا المدارس الإعدادية

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