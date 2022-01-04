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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8 .. فيديو

سباق مميز بين موستنج
سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8

لاشك ان سباقات السيارات تتخذ طابع خاص وسط محبي هذه المنافسات، وخاصة إذا تعلق الامر باثنين من العمالقة وهم، فورد موستنج ماخ E والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، و النسخة  شيفروليه كورفيت C8 الغنية عن التعريف من فئة السيارات الرياضية الخارقة.

سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8

 

ربما يكون هذا السباق غريب بعض الشيء، نسبة إلى المنافسة الغير تقليدية بين سيارتين مخلفان هيلكًا وفنيًا إلى حد كبير، حيث تزن النسخة موستنج ماخ E جي تي نحو 2.227 كيلو جرام، على عكس كورفيت C8 الرياضية والتي تزن اجمالي 1.655 كيلو جرام.

ويظهر هذا الاختلاف بوضوح عند الانطلاق والتسارع، أما عن القدرات الفنية فزودت السيارة كورفيت C8 بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 6200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 495 حصانا، وعزم اقصى للدوران 637 نيوتن/متر، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 3 ثواني.

حيث تستمد السيارة اوامر التسارع بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، بينما دعمت موستنج ماخ E جي تي بناقل حركة احادي السرعة، مع محركيين كهربائيين بقوة اجمالية قدرها 480 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 860 نيوتن/متر.

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