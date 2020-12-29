ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تحد كبير بين لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر وماكلارين P1 | فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
تحدي كبير بين لامبورجيني
تحدي كبير بين لامبورجيني و ماكلارين
Advertisements
هند عصام
حققت السيارة الخارقة ماكلارين P1 فوزا ثمينا على ايقونة لامبورجيني الشهيرة هوراكان بيرفورمانتي سبايدر، وظهر ذلك من خلال فيديو متداول على منصة موقع YOUTUBE لقناة LOVECARS. 

حصلت السيارة لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر، على محرك V10، بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 631 حصان،  و600 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/ساعة.

وبفضل هذه الامكانيات فيمكن للسيارة أن تحق قوة تسارع من الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كلم/ساعة وذلك خلال فترة زمنية مدتها ثلاث ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/ساعة.

بينما تمتعت ماكلارين P1 بمحرك V8 مزدوج التوربو ومحرك كهربائي سعة 3.8 لتر، ينتج قوة 903 حصان و900 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات المذهلة تتمكن السيارة بالانطلاق نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 96 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط متفوقة على نسخة لامبورجيني الخارقة بهذه المدة الزمنية، بينما تصل سرعها   القصوى إلى 350 كلم/ساعة.

وتمكنت ماكلارين من تحقيق هذا النصر منذ بدء الشرارة الاولى للسباق، وذلك بعد أن انطلقت بقوة خارقة نحو طريقها، وهذا يرجع إلى عدة أسباب اخرى إلى جانب القدرات الميكانيكية، فأمتلكت تصميم انسيابي مبهر، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط سوداء اللون ذات تصميم هندسي فريد، ومعتمدة على منظومة متطورة تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، لتفوز ماكلارين P1 بفارق 5 اجزاء من الثانية فقط على وحش لامبورجيني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لامبورجيني تطرح هوراكان lamborghini huracan sto .. صور

مواصفات دوكاتي ديافيل ducati diavel 1260 من لامبورجيني ..شاهد

لامبورجيني تستعرض عضلاتها على حلبة Lausitzring الشهيرة ..فيديو

أرخص 4 سيارات خلال شهر ديسمبر.. صور

بنتلي تسلم 15 نسخة فقط حول العالم من أيقونتها Pikes Peak Continental GT | صور

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

ترشيحاتنا

بهذه الطريقة.. دنيا سمير غانم تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

الصلاة النارية.. 40 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها السنة الجديدة

حسام حسن: مباراة الأهلي للنسيان.. وموسيماني محترف

هانى يونس يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

رفضنا عرض التعاون السعودي.. وكيل أوباما يكشف تفاصيل العقد الجديد مع الفارس الأبيض.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم