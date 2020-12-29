تحد كبير بين لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر وماكلارين P1 | فيديو

حققت السيارة الخارقة ماكلارين P1 فوزا ثمينا على ايقونة لامبورجيني الشهيرة هوراكان بيرفورمانتي سبايدر، وظهر ذلك من خلال فيديو متداول على منصة موقع YOUTUBE لقناة LOVECARS.





حصلت السيارة لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر، على محرك V10، بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 631 حصان، و600 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/ساعة.





وبفضل هذه الامكانيات فيمكن للسيارة أن تحق قوة تسارع من الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كلم/ساعة وذلك خلال فترة زمنية مدتها ثلاث ثوان فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 325 كلم/ساعة.





بينما تمتعت ماكلارين P1 بمحرك V8 مزدوج التوربو ومحرك كهربائي سعة 3.8 لتر، ينتج قوة 903 حصان و900 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات المذهلة تتمكن السيارة بالانطلاق نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 96 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط متفوقة على نسخة لامبورجيني الخارقة بهذه المدة الزمنية، بينما تصل سرعها القصوى إلى 350 كلم/ساعة.



