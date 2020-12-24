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سيارات

ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:01 م
ماكلارين تدشن سياراتها
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
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صبري طلبه
أعلنت شركة ماكلارين الانجليزية عن إصدارها الخارق والذي يحمل اسم سابر، ويعد هذا التصميم هو النموذج الحصري للولايات المتحدة صاحب الإطلالة القوية والقدرات المنفردة كعادة ماكلارين، والتي قد تأسست عام 1989 لتضيف حالة نوعية فريدة في عالم السيارات الرياضية والخارقة.

تستمد MCLAREN SABER قوتها من سواعد محرك V8 ثماني الأسطوانات مزدوج التيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 824 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، بينما تحقق سرعة إنطلاق قصوى قدرها 351 كم/ساعة.

حصلت السيارة على تصميم انسيابي، ورفارف أمامية بارزة، ومصابيح نحيفة، بالإضافة إلى صادم أمامي معزز بفتحات تهوية في منطقة المنتصف أسفل غطاء المحرك، وعلى جانبي السيارة وكل هذه الفتحات تعزز من قدراتها على التعامل الامثل امام الحركة الديناميكية للهواء.

تمتعت أيضًا بأبواب تفتح لأعلى تجعلها من الطائرة المتحركة، و سبويلر خلفي يزيد من قدراتها الفنية على مواجهات الطرق يتسم بالضخامة، و اعتمدت أيضًا على منظومة عادم مزدوجة الأداء، وعجلات رياضية يتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد مكونة من 7 أضلاع تجمع بين اللون الأسود والفضي.

زودت المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية من ألكانتارا ثنائي اللون الأحمر والأسود، مع لمسات فنية من ألياف الكربون، وما ربما يكون هناك مساحة تخزينة صغيرة خلف مساند الرأس، ويبدو أن الشركة لم تكشف المزيد عن مواصفات قمرة القيادة ولكن من المتوقع أنها ستعتمد على قدرات فنية و العديد من أنظمة التحكم كعادة مكلارين الانجليزية.
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
ماكلارين تدشن سياراتها الخارقة MCLAREN SABER | صور
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