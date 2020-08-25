سباق خيالي.. ماكلارين سبيدتيل تنافس طائرة حربية نفاثة..فيديو

من المعروف أن السيارة ماكلارين حى تحفة فنية بكافة الطرق ولكن هناك سيارة من إنتاجها تعتبر إحدى خوارق السيارات على الإطلاق وهى السيارة ماكلارين سبيدتيل .

وقام كريس هاريس أحد السائقين المحترفين باستعراض الأداء والقوة للسيارة ماكلارين سبيدتيل ، من خلال الموسم الأخير من برنامج توب جير الشهير، حيث قام منتجو برنامج توب جير بترتيب سباق بين السيارة الخارقة البريطانية، وطائرة حربية نفاثة من نوع F-35B.

وظهر فى خلال الفيديو الذى نشرته قناة Top Gear على اليوتيوب منافسة شرسة بين السيارة الخارقة البريطانية وطائرة حربية نفاثة من نوع F-35B ، حيث قام هاريس إكمال دورة مؤقتة على طول ثلاثة مسارات تتشكل على شكل مثلث، وفي الوقت نفسه، ستكمل الطائرة المقاتلة نفس اللفة على بعض بضعة مئات المترات عن الأرض، و بسرعات تزيد عن 885 كلم/سا.

فمن الممكن ان تصل سيارة ماكلارين سبيدتيل الى سرعة قصوى قدرها 403 كلم/سا، كما أنها تتمتع بقوة قدرها 1,035 حصان وعزم دوران يبلغ 1,149 نيوتن.متر .

وتستمد السيارة ماكلارين سبيدتيل الخارقة قوتها من محرك V8 الهجين سعة 4 لتر، مقارنة بقوة 987 حصان في سيارة فيرون من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8 لتر، وتزن ماكلارين أيضًا وزنًا أقل بكثير من فيرون، ويمكنها الوصول إلى 300 كلم/سا في 12.8 ثانية فقط.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسابق فيها أحد مضيفي برنامج توب جير وهو يقود سيارة ضد طائرة مقاتلة، ففي عام 2007، قام ريتشارد هاموند بسباق بسيارة بوجاتي فيرون ضد طائرة مقاتلة .