هوندا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها CIVIC TYPE R | صور

كشفت الشركة اليابانية العريقة HONDA عن الطراز الجديد والذي يحمل إسم Civic Type R، وتضمن هذا الإصدار عدة ترقيات وتحديثات جديدة تزيد من روعة القيادة، معتمدة على نظامAdaptive Damper System التقني.





تستمد HONDA CIVIC TYPE R قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات طراز VTEC، بسعة 2000 سي سي، متصل بشاحن توربيني يستطيع أن يولد طاقة قدرها 306 حصان 228 كيلو/وات، بينما يبلغ عزم الدوران 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 6 سرعات.





تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و خرائط GPS، بالإضافة إلى مقود حركة مدعوم بأحدث أنظمة التحكم، ومقاعد مميزة باللون الأحمر والأسود مغلفة بالكانتارا كما هو حال مقود الحركة أيضًا.





حصلت HONDA CIVIC TYPE R على واجهة شرسة وذلك بفضل المصابيح الأمامية الانسيابية، كما زودت بشبكات أمامية عريضة تتوسط أسفل غطاء المحرك، والصادم الأمامي والذي حصل على مصابيح ضباب دائرية الشكل.





كما تمتعت أيضًا بعجلات رياضية انيقة مدعومة بجنوط معدنية ذات 5 أضلاع مزدوجة باللون الأسود اللامع، ويمكن أن نرى علبة المكابح بلونها الأحمر الزاهي، بالاضافة إلى تصميم خلفي معتمد على منظومة عادم ثلاثية في منتصف الصادم الخلفي للسيارة، مدعوم بمستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة ومراقبة الطريق.



