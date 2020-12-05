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سيارات

هوندا honda توقف بيع سيارات البنزين بحلول عام 2023

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:01 م
honda electric car
honda electric car
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اشرف عطية
أعلن إيان هويلز نائب رئيس شركة هوندا honda عملاق صناعة السيارات اليابانية ان الشركة ترغب في التخلص بشكل تدريجي من تشكيلة السيارات التي تعمل بالبنزين فقط في تشكيلة طرازاتها بالسوق الأوروبية بحلول 2023. 

تأتي رغبة هوندا honda كجزء من خطة متعددة الخطوات لتقليل انبعاثات الكربون حيث أكد هويلز أن تشكيلة الشركة بأوروبا ستتكون بالكامل من سيارات كهربائية و هايبرد . 

وتري هوندا honda ان من الممكن ان يتم حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط  بحلول عام 2035 و إذا تم الحظر فعليا فستتوقف عن تصنيع السيارات الهايبرد أيضا وأضاف أنه لا يزال هناك دور للعديد من التقنيات الأخرى مثل خلايا الوقود الهيدروجينية والوقود الإلكتروني وغيرهم.

بينما تدعم شركة هوندا honda كهربة السيارات، فإن إجمالي تكاليف الحصول على سيارة كهربائية يمثل أحد الأسباب التي تجعل هويلز لا يرى أن السيارات الكهربائية بالكامل هي الحل الفوري لتقليل انبعاثات الكربون . 

صرخت هوندا honda ايضا السيارات الكهربائية أغلى بنسبة الثلث علي الاقل من السيارات التقليدية أو الهايبرد لذا يعتقد أن السيارات الهايبرد طريقة فعالة لهذه المرحلة الانتقالية .

هذه التصريحات تأتي على عكس مقترح هوندا لإحياء سيارتها هوندا honda s 2000 الشهيرة للعلامة وفق تقرير جديد من forbes magazine .

ونقلت forbes magazine عن مصادرها أن المقترح يدعو لتطوير موديل رياضي جديد بنفس الأبعاد الأصلية للسيارة هوندا honda s 2000 ولكن بينما استخدم الموديل الأصلي محرك 4 سلندر بالتنفس الطبيعي، الموديل الجديد قد يستخدم محرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر مثل هوندا سيفيك تايب آر honda civic type r .

أكدت أن إدارة هوندا honda انها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تطوير الموديل الرياضي الجديد هوندا honda s 2000 خاصة أن توجه السوق الحالي منصب على سيارات الـ SUV و سنوافيكم بالتفاصيل الجديدة أولاً بأول .

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