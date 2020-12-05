هوندا honda توقف بيع سيارات البنزين بحلول عام 2023

إيان هويلز هوندا honda عملاق صناعة السيارات اليابانية ان الشركة نائب رئيس شركةعملاق صناعة السيارات اليابانية ان الشركة ترغب في التخلص بشكل تدريجي من تشكيلة السيارات التي تعمل بالبنزين فقط في تشكيلة طرازاتها بالسوق الأوروبية بحلول 2023. أعلن





تأتي رغبة هوندا honda كجزء من خطة متعددة الخطوات لتقليل انبعاثات الكربون حيث أكد هويلز أن تشكيلة الشركة بأوروبا ستتكون بالكامل من سيارات كهربائية و هايبرد .





وتري هوندا honda ان من الممكن ان يتم حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035 و إذا تم الحظر فعليا فستتوقف عن تصنيع السيارات الهايبرد أيضا وأضاف أنه لا يزال هناك دور للعديد من التقنيات الأخرى مثل خلايا الوقود الهيدروجينية والوقود الإلكتروني وغيرهم.





بينما تدعم شركة هوندا honda كهربة السيارات، فإن إجمالي تكاليف الحصول على سيارة كهربائية يمثل أحد الأسباب التي تجعل هويلز لا يرى أن السيارات الكهربائية بالكامل هي الحل الفوري لتقليل انبعاثات الكربون .





صرخت هوندا honda ايضا السيارات الكهربائية أغلى بنسبة الثلث علي الاقل من السيارات التقليدية أو الهايبرد لذا يعتقد أن السيارات الهايبرد طريقة فعالة لهذه المرحلة الانتقالية .



