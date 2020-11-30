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سيارات

معلومات مسربة عن هوندا ليجيند الجديدة المقرر طرحها في اليابان

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم تسريب صور تجسسية لسيارة هوندا ليجند 2021، وهي تختبر نظام مساعدة السائث شبه المستقل من المستوى 3 المعلن عنه مؤخرا، ولكن تهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى أن تصبح أول من ينتج السيارات بكميات كبيرة وانظمة المستوى 3.

وهذه هي المرة الأولى التي تتميز بهذه التكنولوجيا هي هوندا ليجندد 2021 المحسنة، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها للبيع في اليابات وذلك في نهاية مارس 2021.

وتستعد شركة هوندا اليابانية رائدة صناعة السيارات فى العالم للكشف عن أحدث إصدار لها في عالم المحركات، وهي سيارتها العريقة سيتي، ولكن بمفهوم جديد ينتمي إلى فئة الهاتشباك يأتي بالعديد من التحديثات.

زودت شركة هوندا السيارة الجديدة سيتي هاتشباك بمحرك بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر متصل بشاحن توربيني ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 120 حصانً و بعزم دوران بلغ 173 نيوتن/متر او (128 رطلًا قدمًا) من عزم الدوران الموجه.

وتتمتع السيارة بالعديد من انظمة الامن والسلامة والتي تشمل، عدد 6 وسائد هوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى نظام فرامل مانع للانغلاق وبرنامج التحكم الإلكتروني للفرامل، ونظام تثبيت السرعة.

تحصل السيارة هوندا سيتي هاتشباك 2021 على تصميم خارجي مميز، يجمع بين عراقة هوندا ولمسة شبابية عصرية وظهر ذلك باقتناء السيارة على شبكات أمامية عريضة أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED يتوسطها شعار هوندا الشهير، بالإضافة إلى مرايات جانبية سوداء يوجد بها إشارات LED، كما حصلت على مصابيح ضباب دائرية مرتكزة على قاعدة سوداء بتصميم مميز.

 

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