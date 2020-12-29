شاهد | سباق مثير بين سيارات خارقة القوة

نشرت صفحة CAR WOW العالمية الخاصة بسباقات التسارع على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديدًا لأحد سباقات التسارع المثيرة، والتى جمعت بورشه 911 تيربو S أودي RS3 بي ام دبليو M5 .





يجمع هذا السباق بين أشرس ثلاث سيارات بقوة اجمالية تنتج 2500 حصان، وستكون المنافسة بين بعض السيارات ذات الأداء القوى.





جاءت بورش 911 تيربو S بنظام الدفع الكلى على جميع العجلات، والتى تحصل على محرك 3.8 لتر مزودة بشاحن توربينى ينتج قوة 650 حصان وناقل الحركة مزدوج القابض PDK ذي الثماني سرعات، لتتمكن السيارة للتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.6 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 330 كلم/سا.





أما بالنسبة لبي ام دبليو M5، فقد حصلت على كثير من التعديلات، حيث حصلت على محرك 4.4 لتر V8 الذى يولد قوة 1,000 حصان بدلًا من 617 حصان التي تحصل عليها النسخة الاساسية، في حين لا يجب أن ننسى أنها تعد سيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم.





و تعد أودي RS3 أحد أكثر منتجات شركة أودى مبيعًا نظرًا لسعرها المناسب، حيث تستمد قوتها من محرك بخمس أسطوانات مستقيمة تيربو بقوة 400 حصان بشكل قياسي.



