مش صور بس.. خبير أمن معلومات يفجر مفاجأة عن الفبركة على الإنترنت

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن هناك مجموعات منظمة على السوشيال ميديا والإنترنت تعكف على فبركة صور لأشخاص من أجل ابتزازهم والحصول على أموال منهم .



وأضاف وليد حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" هناك مواقع إباحية متاحة على الإنترنت يمكن استخدامها من أجل فبركة فيديو لأي شخص ".



وتابع وليد حجاج :" هناك مواقع كثيرة يتم استخدامها في فبركة صور لأشخاص، وهذه المواقع لا تبث من مصر أو الدول العربية ".



وأكمل وليد حجاج :" علينا أن نحجب المواقع التي يتم استخدامها في فبركة صور إباحية لأشخاص ".

ولفت وليد حجاج إلى أنه يجب وضع حد للمواقع التي يتم استخدامها على السوشيال ميديا لتغيير صور أو فيديوهات لأشخاص بدافع المزاح قبل الابتزاز ".