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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير االري يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال أسبوع المياه السعودي

وزير الري في جدة
وزير الري في جدة
حنان توفيق

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، الذي يُعقد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.

وشارك الدكتور سويلم في افتتاح أسبوع المياه السعودي، كما تفقد المعرض المصاحب للفعاليات، الذي يضم عددًا من الشركات والجهات العارضة المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المياه، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والحلول الرقمية، بما يعكس الاهتمام بتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الحلول التطبيقية في قطاع المياه.

ويأتي انعقاد أسبوع المياه السعودي كمنصة إقليمية ودولية تجمع المعنيين بقطاع المياه، لبحث التحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز تبادل الخبرات والشراكات في هذا المجال.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل والمعارض المتخصصة، كما يشهد انعقاد المنتدى العربي السابع للمياه، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه “الرياض 2027”.

ويشارك الدكتور سويلم في عدد من الجلسات الحوارية الوزارية التي تتناول قضايا إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتوظيف الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز استدامة قطاع المياه.

كما يعقد وزير الموارد المائية والري على هامش فعاليات الأسبوع عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

الري أسبوع المياه السعودي وزير الري

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