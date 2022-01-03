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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو المكارم: المساندة التصديرية دورها كبير في رفع القدرة التنافسية

خالد أبوالمكارم
خالد أبوالمكارم

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن  قطاع الصناعات الكيماوية احتل المركز الأول في صادرات مصر وهو يحتل المركز الاول منذ فترة لكن هذه السنة  شهد  طفرة جديدة حيث ارتفع بنسبة 43%، مرجعاً السبب في تلك الزيادة إلى المساندة التصديرية من الدولة كسبب رئيسي بالاضافة لعدة أسباب أخرى.

وشدد أبوالمكارم في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، على أن المساندة التصديرية من الدولة المصرية تساعد المصدرين في المنافسة في الدول الأخرى، لأننا نخوض منافسة شرسة في دول الخارج، مردفا: " كان هناك متأخرات في المساندة التصديرية  تعدت 23 مليار دولار العام الماضي لكن جرى صرفها كاملة بالاضافة لصرف  المساندة الجديدة "

ولفت إلى أن المساندة التصديرية لها دور كبير حيث إنها ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية  وهي منافسة شرسة  فمثلاً  تكلفة الشحن إلى الدول الأفريقية كانت مرتفعة جدًا، والدولة أصبحت تساعدنا في ذلك من خلال رد الأعباء بما يصل لـ80% من قيمة الشحن".

وأوضح أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مش موجودة في دول كثيرة جدًا، وتركيا احتلت المركز الأول في استيراد الصناعات الكيماوية من مصر، ثم أوروبا، وبعدها أفريقيا.

وأكمل:"يمكن مضاعفة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا التي كانت مهملة، رغم أنها الأقرب من ناحية المذاق والجودة، وأعتقد سيحدث نمو بنسبة 25% في صادراتنا إلى أفريقيا ونمو بنسبة 20% في عام 2022.

المساندة التصديرية التصديرى للصناعات الكيماوية اتفاقيات تجارية الإعلامية لميس الحديدي الصناعات الكيماوية صادرات مصر

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