ملحن أغنية "الغزالة رايقة": لم أسرق اللحن والتشابه مجرد توارد خواطر

أكد إيهاب عبد الواحد، ملحن أغنية الغزالة رايقة، أن الكلام المتداول عن سرقة لحن الأغنية من أغنية روسية كلام غير صحيح، قائلا "سمعت الاغنية الروسية اللي تتشابه من بعيد مع الأغنية وسرقة الأغنية غير صحيح وأنا تاريخي كله يشهد عليا أنى مش بتاع سرقات والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل".

وأوضح الملحن ايهاب عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه من الممكن أن يحدث توارد خواطر خلال تلحين الأغاني لكن لا يوجد سرقة أو حتى اقتباس، معبرا عن استياءه قائلا: "هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها والتشابه بين أغنيتنا والاغنية الروسية بسيط جدا ووارد الحدوث".

وعن رأيه في الطفل محمد أسامة، رد قائلا: "أنا لم اكتشف الطفل محمد أسامة واكتشفته الشاعرة منة عدلي القيعي، وصوت محمد أسامة محتاج إدارة وهو فى مرحلة البلوغ وهيجي فى مرحلة معينة لابد أن يمنع من الغناء حتى ينضج ونحافظ على صوته ويبقى صوت مصري يفيدنا كلنا وهو فنان حقيقي".