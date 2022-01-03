طبول الحرب.. إيران توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، قدرة المقاومة على تدمير القواعد الجوية الإسرائيلية في الساعات الأولى للمعركة، قائلا إن “القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف”.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، حذر نائب قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي، من أنه "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك".

وأكد أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة

وأضاف: "لقد قدمنا الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد قاسم سليماني في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".