أحمد عمر هاشم: ترك المساجد للجماعات المتطرفة كان خطأ كبيرا

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن ترك المساجد للجماعات المتطرفة كان خطأ كبيرا، مشيرا إلى أن فترة ضعف الدولة كانت سببا لانتشار تلك الجماعات في المساجد.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاحظت في الفترة الأخيرة أن وزارة الأوقاف بدأت تحدد موضوع الخطبة واوافق على هذا الأمر، موضحا أنه لكي يكون مواكبا للعصر.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله نهانا عن أصحاب الفتوى بدون علم.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن بناء المسجد والاخوة بين المهاجرين والأنصار والعلاقات بين المسلمين وغيرهم كانت بنود أول وثيقة حقوق الإنسان أقرها الرسول.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن رسول الله لم يغلق باب البر والإحسان لغير المسلمين، مشيرا إلى أن من يفتون بحرمة تهنئة غير المسلمين غير علماء.

