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رئيس التحرير
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بين الناس

شهادة الإدارة الفنية المستدامة.. محافظ الإسكندرية يشيد بتطوير محطة المنشية1 ..صور

صدى البلد

زار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، يرافقه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، محطة المنشية 1، بعد تطويرها، وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، بطاقة 380 ألف م3/ يوم، لتخدم نحو 800 ألف نسمة بمناطق أبيس 1، 2، 7، 8، ومن القباري حتى العجمي.

وأشاد محافظ الإسكندرية بجميع أعمال التطوير التي تمت بالمحطة التي تم إنشاؤها منذ ١٩٦٨م والتي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وشاهد اللواء محمد الشريف، اصطفاف معدات مواجهة الأمطار لشركة مياه الشرب بالإسكندرية داخل المحطة، مشيدا بجهود الشركة فى التعامل مع الازمات، كما زار معمل المحطة وإجراءات رفع العينات والأجهزة الحديثة لمراقبة منظومة الجودة داخل المحطة.

وتفقد، ورشة الخياطة التى أنشأتها الشركة لتلبية احتياجات العاملين من المهمات، وتوحيد الزى الخاص بخدمة العملاء والأمن وقطاعات التعامل مع الجمهور، لتوحيد هوية العاملين بالشركة.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجميع العاملين، لحصول جميع محطات شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لتصبح بذلك الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى حصلت جميع محطاتها على الشهادة، وأثنى على الجهود والخدمات التي تقدمها الشركة في جميع المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

من جانبه؛ استعرض المهندس احمد جابر، وضع المحطة السابق مقارنة بما حدث من تطوير بعد الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وقال، إن شركة مياه الشرب بالإسكندرية حصلت على العلامة الكاملة لعشر محطات بطاقة تصميمية حوالى ٣.٥ مليون متر مكعب يومياً، موضحا أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة هى شهادة دولية تمنح لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى ( محطات - شبكات ) ومحطات التحلية، وتهتم بمجال الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة وضبط الجودة، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الاستهلاك وتأمين بيئة العمل وجودة مياه الشرب والصرف الصحى الآمن.

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اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الاسكندرية المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية محطة المنشية 1 شهادة الإدارة الفنية المستدامة

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