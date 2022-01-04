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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كانت تعمل بضمير.. عمرو أديب متسائلا: وزيرة الصحة مشيت ليه.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على  قضية فساد وزارة الصحة، قائلا: "أنا طلعت وقولت في البداية إن وزيرة الصحة لا علاقة لها بقضية الفساد وقولت أظن أنها لن تعود مرة أخرى لمنصبها".

 

أضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منذ أيام تم إحالة 4 متهمين في القضية إلى الجنايات"، مردفا: "إذا كان الأربعة دول مالهمش علاقة بوزيرة الصحة.. وزيرة الصحة مشيت ليه".

 

وأشار: "الوزيرة كانت على قمة نجاحها، ومعنى إن يكون فيه حد قريب لها في القضية بس هي مالهاش ذنب، لكن فيه حرج سياسي ولا تستطيع الاستمرار في المنصب".

 

وأردف أنه يرى أن وزيرة الصحة ليست سيدة فاسدة، وكانت تعمل بضمير، وكانت في قمة نجاحها، مستبعدا أن تكون متورطة في القضية..

وأوضح أنه لم يتم معرفة من هؤلاء الأشخاص، أوعلاقتهم بالوزيرة"، معقبا: "أنا النهاردة ماسك سلك عريان.. إنت قبضت على الناس كمل جميلك واعلن المعلومات، أو عرفنا ليه مذكرتش المعلومات، أرجوكم متسبوش الوضع كده، ومتسبوش ودننا بره".\

وزارة الصحة وزيرة الصحة الإعلامي عمرو أديب برنامج الحكاية عمرو أديب

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