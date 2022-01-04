فاتن الحلو ترد على جدل صورة الأسد كوبر: الحيوانات زي أولادي بالظبط

عقبت فاتن الحلو مدربة الوحوش المعروفة ومالكة السيرك المصري الأوروبي رداً على جدل السوشيال ميديا بسبب صورة أسدى ظهر في صورة وكأنه نائم مما دفع رواد التواصل الاجتماعي لاتهامها بإرهاق الأسد قائلة: " الأسد في الصورة المنشورة مكانش حزين، لكن غمض عين، وده حاجة اسمها "تريك" وهو كان مبسوط والسوشيال ميديا مش أول مرة تهاجمني وقبل كدة قالوا إن فيه أسد مات وده مش حقيقي.

ولفتت إلى أن الأسد اسمه " كوبر" وليس " سكر " قائلة : " اسمه كوبر مش سكر.. والحيوانات زي أولادي بالظبط وبحافظ عليهم وبعت كل حاجة عندي لأجل عيون الأسود."

واتهمت الحلو في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة،ON من أسمتهم بالمنافسين " بتسريب الصورة قائلة: ": المنافسين عايزين أقفل.. وربنا واقف معايا لأني مبأذيش حد، والسيرك لقمة عيشنا ومصممينه على أعلى مستوى وعندنا عمال بتاكل عيش.. طب لية عايزينا نقفل!.

وأوضحت أن ثمن الاسود غالي جداً قائلة : " : أسعار الأسود غالية تصل لـ150 ألف و200 ألف والنمور غالية جدًا..والأسود بتاكل لحمة كتير، وكل أسد بياكل من 20 لـ 30 كيلو لحمة في اليوم.. وبقدم للأسود اللي عندي لـ100 كيلو".

وكانت فاتن الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها فوجئت بشأن الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التقاط الصورة من عرض ترويض الحيوانات المتوحشة فقرة الأسد، متابعة: ده تريك من تريكات الفقرة".