عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاتن الحلو ترد على جدل صورة الأسد كوبر: الحيوانات زي أولادي بالظبط

صدى البلد

 

عقبت فاتن الحلو مدربة الوحوش المعروفة ومالكة  السيرك المصري الأوروبي رداً على جدل السوشيال ميديا بسبب صورة أسدى ظهر في صورة وكأنه نائم مما دفع رواد التواصل الاجتماعي لاتهامها بإرهاق الأسد قائلة: " الأسد في الصورة المنشورة مكانش حزين، لكن غمض عين، وده حاجة اسمها "تريك" وهو كان مبسوط والسوشيال ميديا مش أول مرة تهاجمني وقبل كدة قالوا إن فيه أسد مات وده مش حقيقي.

ولفتت إلى أن الأسد اسمه " كوبر" وليس " سكر " قائلة : "  اسمه كوبر مش سكر.. والحيوانات زي أولادي بالظبط وبحافظ عليهم وبعت كل حاجة عندي لأجل عيون الأسود."

واتهمت الحلو في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة،ON من أسمتهم بالمنافسين  " بتسريب الصورة قائلة: ": المنافسين عايزين أقفل.. وربنا واقف معايا لأني مبأذيش حد، والسيرك لقمة عيشنا ومصممينه على أعلى مستوى وعندنا عمال بتاكل عيش.. طب لية عايزينا نقفل!.

وأوضحت أن ثمن الاسود غالي جداً  قائلة : " : أسعار الأسود غالية تصل لـ150 ألف و200 ألف والنمور غالية جدًا..والأسود بتاكل لحمة كتير، وكل أسد بياكل من 20 لـ 30 كيلو لحمة في اليوم.. وبقدم للأسود اللي عندي لـ100 كيلو".

وكانت فاتن  الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها فوجئت بشأن الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التقاط الصورة من عرض ترويض الحيوانات المتوحشة فقرة الأسد، متابعة: ده تريك من تريكات الفقرة".

السوشيال ميديا الإعلامية لميس الحديدي التواصل الاجتماعي لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة

ترشيحاتنا

أنواع الحزن عند وفاة الوالدين وكيفية برهما بعد الموت

سوق المستعمل..سعر هامر H2 موديل 2005

ارتفاع اسعار النترا CN7 موديل 2022 في مصر

وزير الرياضة يحسم الجدول حول وجود تجاوزات مالية داخل نادي الزمالك.. فيديو

أحد المدرسين.. محامي فتاة الغربية ضحية الابتزاز يفجر مفاجأة عن الواقعة.. فيديو

ما حكم الوشم المؤقت التاتو ؟ المفتي يحدد الأنواع المباحة شرعاً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

أنا ماسك سلك عريان.. عمرو أديب: وزيرة الصحة مشيت ليه.. أطالب بكشف تفاصيل القضية| فيديو

خاص.. الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ