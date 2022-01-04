تفاصيل آليات تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية الثروة السمكية



كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، آليات تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية الثروة السمكية.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" ناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية بالاستزراع السمكى، وتطوير البحيرات، حيث يتم تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وإدكو وديروط والكثير من البحيرات الأخرى.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلي أنه تم فتح مخارج للمياه، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المفرخات البحرية، حيث تم إنشاء 5 مفرخات فى الوجه القبلى، بجانب عمل ضخ لبحيرة السد العالى لتنميتها..

ولفت إلي أن البحيرات فى الصعيد عموما أنتجت 46 مليون زريعة العام الماضى، والبعض يستخدم فى المزارع الحكومية والأهلية فى الصعيد، بجانب إنتاج الأسماك فى البحيرة السد العالى 57,7 ألف طن، وإنتاج 27 ألف طن فى بحيرات الوجه القبلى، وهذا يمثل 37 % من إنتاج النيل، وهناك 2 مليون طن إنتاجنا السمكى عام 2021، ولدينا 5 مزارع سمكية نستخدمها فى إدخال التكنولوجيا الجديدة فى الاستزارع السمكى.