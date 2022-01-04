أخبار التكنولوجيا| آبل تحقق أكبر قيمة سوقية في التاريخ.. وتطبيق خطير يسرق كلمات مرورك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية ستطلق هاتفها للفئة المتوسطة OnePlus 9RT في الأسواق العالمية في 14 يناير المقبل، وذلك بعد إطلاقه في الأسواق الصينية منذ أسابيع .



منذ ساعات قليلة استطاعت شركة آبل الأمريكية تحقيق أكبر إنجاز لأى شركة على الكوكب، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ تصل لهذه القيمة، وتستعد آبل هذا العام لإطلاق عدد منالأجهزة التى تمكنها من تحقيق المزيد من الأرباح.



كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني أن هناك تطبيقا خطيرا يعمل على اختراق مستخدمي الهواتف الذكية، حيث يعمل على كشف كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين خاصة تلك المحفوظة في متصفحات جوجل كروم، وفايرفوكس.



حطمت شركة آبل الأمريكية الرقم القياسي في أكبرإنجاز لأى شركة على الكوكب، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لتصبح بذلك أول شركة في التاريخ يصل رأس مالها السوقى إلى هذا الحد.



تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة والشبابية تحت علامتها التجارية الفرعية POCO ، حيث سيأتى الهاتف خلفا ل POCO M3 المميز والذى تم إطلاقه العام الماضي، حيث سيصدر تحت اسم POCO M4 .



قامت كل من نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures وأكاديمية البحث العلمي فى الاستثمار في ثلاث شركات ناشئة تعمل في مجال التعليم وهي: OBM Education وSuper Fny وCrafty Workshop، وذلك لدعمها في توسيع أعمالهم والنمو من خلال انضمامهم إلى برنامج التسريع الخاص بـEdVentures والذي يستمر على مدار 3 أشهر؛ الأمر الذي يتيح لتلك الشركات فرصًا أفضل للتواصل مع العديد من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم، إلى جانب الحصول على برامج إرشادية وتدريبية تتماشى مع احتياجاتها.



كشفت أحدث التسريبات أن شركة آبل الأمريكية، ولأول مرة ستتخلى عن "النوتش" الشهير الخاص بها في شاشة هواتف آيفون 14 القادمة هذا العام، حيث ستصدر شاشات الهواتف بثقب صغير للغاية في الأعلى، الأمر الذى يعتبر مفاجأة كبرى للمستخدمين.



