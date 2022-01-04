أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 4 يناير

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

وتشهد الأسواق، ثبات أسعار السلع الاستراتيجية من طماطم وبصل وبطاطس، وارتفاع طفيف ملحوظ في أسعار بعض الخضروات "فلفل ، شطة ، باذنجان رومي ، كوسة ، خيار"، وذلك بسبب قلة المعروض من المنتجات متأثرة بسوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس.

والأسعار تشمل طماطم من ٢ : ٤ ، بطاطس جديده من ٥ : ٨، بصل احمر من ٤: ٥ ، بصل ابيض من٣: ٤ ، فلفل-حار و رومي من ٦,٥: ٨، باذنجان رومي من ٣,٥ :٥، باذنجان عروس من ٦,٥ : ٨، كوسة من ٨: ١٢, والجزر من ٦,٥ :٨.

كما تتضمن الأسعار ، الملوخية من ٨: ١٠، قلقاس من ٨: ١٠، والسبانخ من ٦,٥ : ٨، والبسلة من ٨: ١٠، والفاصوليا ٦,٥: ٨، والليمون من ٨: ١٠، بنجر من ٥: ٨، بطاطا من ٣: ٥.

كما أعلنت شعبة الخضار والفاكهة عن أسعار الفاكهة خلال هذا الأسبوع ، وتتضمن ، برتقال بسرة من ٥ : ٦,٥، يوسفي بلدي نمرة 1من ٦,٥ : ٨ ، يوسفي بلدي نمرة 2 من ٣,٥ : ٥، يوسفي كلامنتينا من ٤: ٦، يوسفي صيني من ٣ : ٥، جوافة من ٨: ١٠، رمان من ٨: ١٠ ، موز بلدي من ٨: ١٠، تفاح مستورد من ١٥ : ٢٥ حسب الجودة وبلد المنشأ.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بضرورة التزام التجار بالأسعار الاسترشادية.