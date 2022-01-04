عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يناير

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يناير

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.2598 جنيه و52.0331 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.18 جنيه و4.1926 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2065 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.631 جنيه، والبيع 17.8082 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.845 جنيه، والبيع 21.0019 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2264 جنيه، والبيع 12.3742 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3708 جنيه، والبيع 2.3957 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7258 جنيه، والبيع 1.746 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7083 جنيه، والبيع 1.7278 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8844 جنيه، والبيع 17.0512 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.735 جنيه، والبيع 13.8948 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1294 جنيه، والبيع 11.251 جنيه.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2335 جنيه و52.0331 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1958 جنيه للبيع .

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.


وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.


وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3216 جنيه للبيع.


وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2222 جنيه للبيع.
 

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يناير أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

اقتصاد عمان|تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تسجيل 62 ألف منشأة نوفمبر الماضي

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

أذكار الصباح للتحصين .. رددها بعد الفجر و قبل شروق الشمس

سباق مميز بين موستنج ماخ E جي تي و كورفيت C8 .. فيديو

الزمالك يعترض طريق الأهلي ويسعى لإفساد صفقتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

أغرب دخلة.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار |فيديو

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

فيديو

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ