كسر مفاجئ بماسورة صرف صحي بـ العجوزين في كفر الشيخ.. صور

شهدت قرية العجوزين التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، كسراً مفاجئاً في ماسورة صرف صحي، داخل الكتلة السكنية بالقرية، مما استدعى تدخل رجال الوحدة المحلية ومسئولي الصرف الصحي لحل هذه المشكلة قبل إغراق الشارع الرئيسي بمياه الصرف الصحي.
وعلى الفور، وجه المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، فوره إخطاره بالواقعة، فتحي يوسف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحسن دفشر، رئيس قرية العجوزين، بسرعة حل مشكلة الكسر المفاجئ لخط الطرد الخاص بمحطة الصرف الصحي بقرية شابة، والمار داخل الكتلة السكنية بقرية العجوزين.
جاء ذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق، برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير المنطقة، والمهندس نادر فليس، مدير شبكات الصرف الصحي وفريق العمل المعاون بالصرف الصحي.