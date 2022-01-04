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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استيقظوا على صوت الزئير.. أسد يجوب شوارع الكويت ويثير رعب المواطنين

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الكويت مقطع فيديو لشابة كانت تسير وهي تحمل أسدا صغيرا في شوارع الكويت، و تسبب ذلك الفيديو في إثارة الرعب بين المواطنين و ذلك بسبب زئير الأسد في المكان.

و بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية، فإن مقطع فيديو لشابة كانت تسير في شوارع الكويت وهي تحتضن أسدا صغيرا و تسير بسرعة في الشارع و صوت زئير الأسد يجوب المكان أثار الجدل بين الرواد . 

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 تبين فيما بعد أن الأسد يخص إحدى العائلات التي تسكن بالقرب من المنطقة التي تم إلتقاط مقطع الفيديو فيها، وأن العائلة كانت تربي شبلا صغيرا وهرب من المنزل في الأيام الأخيرة من عام 2021.

وعثرت إحدى الفتيات على الأسد يجوب الشوارع ويبدو أن الأسد كان يعرفها جيدا والدليل هو استسلامه أثناء حملها له ولم يهاجمها على الإطلاق و لكن ظهر صوت زئيره قويا في مقطع الفيديو المتداول.

جدير بالذكر أن الشرطة الكويتية قامت بالتواصل مع والد الشابة التي كانت تربي ذلك الشبل وقاموا بتسليمه لهم مع تعهدهم بعدم تكرار ذلك الموقف مرة آخرى حتى لا يثيرون ذعر المواطنين . 

 

https://twitter.com/aikona_news/status/1477713803609575434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1477713803609575434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F903426%2FD8ADD98AD988D8A7D986-D985D981D8AAD8B1D8B3-D8A8D98AD986-D98AD8AFD98A-D981D8AAD8A7D8A9-D981D98AD8AFD98AD988
 

الكويت مقطع فيديو أسد شوارع فيديو الرعب زئير

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استيقظوا على صوت الزئير.. أسد يجوب شوارع الكويت ويثير رعب المواطنين

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