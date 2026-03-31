إحباط محاولة تهريب 10 أطنان مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أكثر من 10طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مالك مخزن ، وسائق ) بالإتجار غير المشروع بالمواد البترولية وحجبها وتجميعها بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة أول أسون تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) وعثر بداخل المخزن على (أكثر من 10 طن مواد بترولية – سيارة نصف نقل "فنطاس") .. وبمواجهتهما إعترفا بحجب وتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء ، وأضافا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التربح .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.