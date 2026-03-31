القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدتين لقيامهم بالإعلان والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين ، وسيدتين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية وبحوزتهم (4 هواتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





