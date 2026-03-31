القبض على المتهمين بالتعدى على عامل بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بالتعدى على آخر بـ "عصا خشبية، سلاح أبيض" بأحد الشوارع بالبحيرة.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من (عامل– مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرح قطعى") بتضرره من (عاملان) لقيامهما بالتعدى عليه بـ "سلاح أبيض ، عصا خشبية" مما أدى لإصابته حال تواجدهم بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهم.

و أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملين ، مقيمان بدائرة المركز) والأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.