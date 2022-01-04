لبنان.. إلقاء قنبلة يدوية على مخيم الرشيدية

تمكنت عناصر الأمن الوطني الفلسطيني بمخيم الرشيدية في لبنان، من إيقاف شخص ألقى قنبلة يدوية في المخيم وسلمته إلى الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق معه.

وذكرت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام"، أن أحد الأشخاص ألقى قنبلة يدوية ليلا بالقرب من منزل (ن.ط) في مخيم الرشيدية في مدينة صور، لم تسفر عن وقوع إصابات.

على الأثر، توجهت عناصر الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم إلى مكان الحدث وتسلمت أحد الأشخاص المشتبه بهم، ثم سلمته إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة للتحقيق معه.

وشدد الأمن الوطني الفلسطيني على أنه “لن يسمح لأي كان بزعزعة أمن الأهالي في مخيم الرشيدية وفي كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة”.