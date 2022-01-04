جرجير وبقدونس وكرفس.. شاهدى.. خبيرة تجميل تكشف مشروب شريهان السحرى لنضارة البشرة

قالت خلود عبد الفتاح، خبيرة تجميل، إن المعدة مرتبطة بالبشرة بشكل كبير، فالنعناع والليمون وغيرها من المشروبات صحية وعلاجية، ولكن لا تساعد على نضارة البشرة، لافتة إلى أن هناك مشروبات أخرى تساعد على نضارة وصفاء البشرة.

وأضافت خبيرة التجميل، خلال استضافتها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع على فضائية TEN، أن هناك مشروبا سحريا يساعد على نضارة البشرة وحيويتها بمكونات سهلة.

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن المكونات عبارة عن جرجير وفاكهة الأبوجارو والكيوى والعسل مع 7 لوزات، منوهة إلى أنه يمكن أن نضيف السبانخ أو الزنجبيل حسب الرغبة.

وأوضحت أن السبانخ والبقدونس والكرافس والكزبرة عبارة عن سحر للبشرة، مؤكدة أن الفنانة شريهان كانت تشرب عصير الجرجير مع البقدونس والكرفس.