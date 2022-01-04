ميار شريف تودع بطولة جيبسلاند للتنس من الدور الأول

ودعت البطلة المصرية ميار شريف اليوم الثلاثاء بطولة جيبسلاند للتنس بمدينة ميلبورن باستراليا، بمنافسات فردى السيدات.



جاء ذلك عقب خسارتها أمام نظيرتها الأمريكية انن لى بالدور الأول (32)، بمجموعتين دون رد، بواقع 2-6 و0-6.



وتواجه ميار - المصنفة رقم 63 عالميا - غدا مع نظيرتها التشيكية تيريزا مارتينكوفا ثنائيا من اليابان ماكاتو نونوميا وايرى حزومى بدور ال16 بمنافسات زوجي السيدات.



وتقام هذه البطولة خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير الجارى .



تأتي مشاركة ميار في هذه البطولة؛ استعدادا للمشاركة بالدور الرئيسي ببطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لموسم 2022، والتى ستقام خلال الفترة من 17 حتى 30 يناير الجارى، وذلك دون خوض غمار التصفيات بسبب تصنيفها المتقدم.