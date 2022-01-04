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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تعلن إجراء 2800 عملية لمرضى العيون برمد المنصورة

جانب من العمليات
جانب من العمليات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء ، عن إجراء حوالي 2800 عملية لمرضى العيون بمستشفى رمد المنصورة، وذلك خلال عام 2021 م ، حيث تم إجراء 1123 عمليه مياه بيضاء وزرع عدسه ضمن قوائم الانتظار و 1670 عمليات كبرى مابين انفصال شبكي ومياه زرقاء وحول وحقن شبكيه وجراحات تجميل جفون وتسليك قناة دمعية وزراعات قرنيه بالاضافه الى الاصابات والطوارىء.

 

وأكد وكيل الوزارة ، أن مستشفى الرمد بقيادة الدكتور عبير عبد القادر مديرة  المستشفى شهدت طفرة غير مسبوقة من شهر مايو 2021م بإدخال عمليات ترقيع القرنيه على نفقة الدولة حيث تم إجراء 7 عمليات ضمن قوائم الانتظار. 

 

كما شهدت الشهور الاخيره استحداث عمليات علاج المياه الزرقاء وتركيب صمامات للحالات التي لا تستجيب للعلاج الدوائي. 

 

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم افتتاح عيادات تخصصية جديدة بالمستشفى عيادة القرنية وعيادة القزحية وعيادة جراحات الشبكية وعيادات الكشف المبكر عن المياه البيضاء والزرقاء والحول في الأطفال والكشف المبكر عن اعتلال الشبكيه في الأطفال المبتسرين، وذلك ضمن الخطة العلمية التعليمية لادارة المستشفى. 

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد المؤتمر العاشر السنوى 21/10 بالاشتراك مع جمعيه القزحيه والجمعية الرمدية بنادى الحوار الرياضي وتم عقد الملتقى العلمى الاول بالدقهليه في مشتشفى الرمد بقاعه المؤتمرات الكبرى بالمستشفى. 

 

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم ايضا استكمال برنامج الزماله المصريه ليصل عدد المتدربين الى 36 متدرب و7 مدربين، كما تم دعم المستشفى بأحدث أجهزة جراحات العيون من قبل وزارة الصحة (جهاز تخدير للعمليات الكبرى، جهاز فاكو، جهاز ميكروسكوب). 

 

 كما قدم وكيل الوزارة  الشكر والتقدير للدكتورة عبير عبد القادر مديرة المستشفى وطاقم عمل الادارة بالكامل لسعيهم الدائم نحو تطوير المستشفى للافضل مما يعود بالنفع والفائدة على مواطنى محافظة الدقهلية.

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