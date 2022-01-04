بعد موجة الطقس السيئ.. تطهير بالوعات الأمطار ومخرات السيول بالإسماعيلية.. صور

بدأت أطقم الحي والطوارئ تحت إشراف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس حي ثالث بتطهير بالوعات المطر ومخرات السيول بنطاق الحي إستعداداً لأي أمطار قادمة.

وتم تطهير و"تسليك " بالوعات المطر في شارع المشير أحمد إسماعيل " الكوكاكولا " ومحطة وقود الكوكاكولا وأمام مسجد بدر وطريق نادي الفروسية.

وتم تطهير بالوعة مطر وترميم بالوعة أخري أمام بنك قناة السويس ومنطقة مكتبه مصر العامة و تطهير غرف الامطار امام المستشفي العام و الطريق الدائري وتفريغ بيارات الامطار بنفس الاماكن.

وقام رجال حي ثالث بافراغ بيارات الأمطار بمدخل إدارة المرور تجاه الطريق الدائري، ويجري متابعة جميع بالوعات المطر بنطاق الحي وعددهم الحالي ١٢٥ بالوعة.

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