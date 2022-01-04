عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد موجة الطقس السيئ.. تطهير بالوعات الأمطار ومخرات السيول بالإسماعيلية.. صور

خلال أعمال التطهير
خلال أعمال التطهير

بدأت أطقم الحي والطوارئ تحت إشراف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس حي ثالث  بتطهير بالوعات المطر ومخرات السيول بنطاق الحي إستعداداً لأي أمطار قادمة.

وتم تطهير و"تسليك " بالوعات المطر في شارع المشير أحمد إسماعيل " الكوكاكولا " ومحطة وقود الكوكاكولا وأمام مسجد بدر وطريق نادي الفروسية.

وتم تطهير بالوعة مطر وترميم بالوعة أخري أمام بنك قناة السويس ومنطقة مكتبه مصر العامة و تطهير غرف الامطار امام المستشفي العام و الطريق الدائري وتفريغ بيارات الامطار بنفس الاماكن.

وقام رجال حي ثالث  بافراغ بيارات الأمطار بمدخل إدارة المرور تجاه الطريق الدائري، ويجري متابعة جميع بالوعات المطر بنطاق الحي وعددهم الحالي ١٢٥ بالوعة.

IMG-20220104-WA0061
IMG-20220104-WA0061
IMG-20220104-WA0060
IMG-20220104-WA0060
IMG-20220104-WA0058
IMG-20220104-WA0058
IMG-20220104-WA0059
IMG-20220104-WA0059
IMG-20220104-WA0057
IMG-20220104-WA0057
IMG-20220104-WA0048
IMG-20220104-WA0048
IMG-20220104-WA0053
IMG-20220104-WA0053
IMG-20220104-WA0056
IMG-20220104-WA0056
IMG-20220104-WA0051
IMG-20220104-WA0051
IMG-20220104-WA0049
IMG-20220104-WA0049
IMG-20220104-WA0041
IMG-20220104-WA0041
IMG-20220104-WA0054
IMG-20220104-WA0054
الاسماعيلية تطهير بالوعات المطر ومخرات السيول بالوعات المطر مخرات السيول شارع المشير أحمد إسماعيل بيارات الأمطار

ترشيحاتنا

47 جهاز كورونا و14 بوابة حرارية.. إجراءات الصحة لمواجهة الوباء خلال 2021

من هو أكثر لاعب أهلاوي سيتألق في كأس الرابطة؟.. نبيل الحلفاوي يجيب

سماء مصر تشهد الليلة ..اقتران القمر بـ سيد الخواتم كوكب زحل

رحلة نيلية .. ما هو مصير مصور معلمة المنصورة الراقصة؟.. القانون يجيب

بمناسبة أولمبياد بكين.. سامسونج تطلق نسخة خاصة من Galaxy Z Flip3 5G

صفعة لتيارات التشدد والتطرف.. المؤسسات الإسلامية بقيادة الطيب تهنئ الأقباط بالعام الجديد وعيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ضبط المتهمين في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

إجراء تحليل DNA لجميع لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

فيديو

شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 يناير

تعرضت للتحرش في حفل.. تصريحات جريئة لـ مايا دياب مع نيللي كريم.. فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ