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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أوبك+ يزيد إنتاج النفط في فبراير 400 ألف برميل يوميا

أوبك+ يزيد إنتاج
"أوبك+" يزيد إنتاج النفط في فبراير 400 ألف برميل يومياً

قرر تحالف "أوبك+" إحياء المزيد من الإنتاج المتوقف مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية، وسط توقعات بقدرة الطلب على تحمل تداعيات متغير فيروس كورونا الجديد.

وبحسب تقرير عبر وكالة “بلومبيرج الشرق”، فإن التحالف، الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، وافق في نهاية اجتماعه اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من فبراير، ضمن التزامه بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذي توقف خلال الوباء تدريجياً، وبعد أن توقع المحللون فائضاً أقل في الربع الأول مما كان متوقعاً في السابق.

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يستمر استهلاك الوقود العالمي في التعافي من انهيار عام 2020. حيث توجد زيادة في حركة المرور ونشاط المصانع بمختلف الدول الآسيوية المستهلكة للنفط، وكذلك تناقص مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل.

استأنف "أوبك+" بالفعل حوالي ثلثي الإنتاج الذي أوقفه في المراحل الأولى من الوباء، فيما لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.

تشير زيادة فجوة العلاوة السعرية للعقود الآجلة لخام برنت على المدى القريب على العقود الآجلة الأبعد إلى أن السوق لا تزال تميل لصالح الطلب.

خلصت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة يوم الاثنين إلى أن الإنتاج سيتجاوز الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.9 مليون برميل في تقييمها السابق.

لا يشعر التحالف بالقلق بشأن ضخ النفط في وقت الفائض، لأن مخزونات الوقود حالياً عند مستويات منخفضة ويتم تجديدها عادةً خلال فترة هدوء الطلب الموسمي، وفقاً لأحد المندوبين.

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