خالد الجندي: لا تحدق النظر في وجه أبيك أثناء الكلام لهذا السبب

قال الشيخ خالد الجندي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أدب الإسلام في التعامل شيء عظيم جداً، ومنه أن رجلاً عطس في الصلاة فقال له أحد الصحابة يرحمك الله، فضرب الصحابة على أفخاذهم حتى ينهوه عن الكلام، وبعد انتهاء الصلاة أتى به النبي ونهاه عن تكرار الأمر بتعليم عظيم فيقول الصحابي: لم يكهرني وما سود خلقتي أمام الناس وما نهرني، وإنما قال لي هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس وإنما القرآن والتسبيح.

الأدب في الإسلام شيء جميل

وشدد خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على فضائية دي ام سي، على أن الأدب في الإسلام شيء جميل، ومنه أنهم كانوا يرون أن النظر في عينيي الأب “ تحدق النظر” من العقوق، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا دخل النبي طأطأوا رؤوسهم إجلالاً واحتراماً وتوقيراً للنبي.

مراعاة مشاعر الآخرين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من يخلو كلامه من الرقة لا علاقة له بالإيمان يواكب الرقة واللين، موضحاً أن الله عزوجل جعل مزايا النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة واللين ومراعاة مشاعر الآخرين فيقول:" “فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك”.

ولفت خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي: إلى أنه من الإيمان مراعاة مشاعر الآخرين وعدم التنمر والتوحش، لذا قال الله سبحانه وتعالي عن نبيه:"لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك".

وشدد خالد الجندي على أن الله تبارك وتعالى أوصى النبي بحسن التعامل مع أصحابه وأوصى الصحابة بحسن التعامل مع النبي ومراعاة مشاعره وأحاسيسه ومنها "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما" وهنا كان اعتداء على مشاعر النبي.

أهمية المشاعر مع الضيف

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام حثنا على أهمية المشاعر مع الضيف أو مع الأصدقاء، مضيفا: أهمية المحافظة على المشاعر بينك وبين أصحابك، مشيرًا إلى قول النبى صلى الله علية وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه".

وأضاف خالد الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن النبى علية الصلاة والسلام يراعي مشاعر الأخ الثالث، الذى تم الابتعاد عنه أثناء الحديث، مؤكدًا أن لكلام النبى لغة خاصة.

وتابع خالد الجندي: "ولاد البلد عندنا يكلموا بعض بالغمز واللمز والهمز والثالث موجود معاهم حاسس أنه فى منتهى الإحراج، هما الأثنين بيكلموا بعض بلغة خاصة والثالث كأنه مش موجود".

مراعاة النبي لمشاعر الأطفال

كما أوضح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المشاعر من أجمل الهدايا التي يهديها الله للإنسان، وهي جزء لايتجزأ من تكوين المسلم، مضيفا أن من أجمل الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، هي الإحساس والمشاعر وتقدير الغير حياً وميتاً، كما أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم، الذى حرص على مشاعر الأفراد وحتى الأموات، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنَّ ذلك يُحزِنُه".

وأضاف "الجندى"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم، وجه المسلمين بالحفاظ على مشاعر الغير، وتابع: "أجمل شيء أن يكون لديك شعور وإحساس.. أي مؤمن معندوش مشاعر وإحساس يجب أن يراجع نفسه".

وأشار "الجندى"، إلى ضرورة الحفاظ على مشاعر الضيف أيضاً، فلا تقول له هل تريد الطعام، أو نريد إعداد الطعام من أجل أن تتناوله، لابد أن تعد الطعام للضيف دون أن تسأله عن رغبته في الأكل من عدمه، أقحمه عليه إقحاماً.

واستطرد "الجندي": "الرسول الكريم علشان أحاسيس طفلين النبى طول السجدة وهو إمام بالمصلين، حتى زهق الإمام الحسن والحسين، ونزلا من على ظهره.. نبى المشاعر حتى أنه حرص على مشاعر الأموات وأنه كسر عظام الميت ككسرها حياً.. لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا".