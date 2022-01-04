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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوياتها.. الرئيس الأمريكي في ورطة وسط الانكماش الاقتصادي

جو بايدن
جو بايدن

قال عدد كبير من الأمريكيين "56٪"، اليوم الثلاثاء، إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القضايا الملحة التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك الاقتصاد وجائحة فيروس كورونا، وفقًا لاستطلاع جديد.

وتعتبر نسبة التأييد البالغة 44٪ هي أدنى نسبة تأييد لبايدن منذ أن أصبح رئيسًا قبل عام.

وقالت الغالبية العظمى من الأمريكيين إنهم لا يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع كل الجوانب الرئيسية من وظيفته، وخاصة الاقتصاد (60٪)، والتوظيف (58٪) والهجرة (72٪).

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وقال الأمريكيون، إنهم قلقون في الغالب بشأن حالة الاقتصاد (73٪) ، وتكاليف الرعاية الصحية (86٪)، والديون الفيدرالية (86٪)، وارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية (89٪).

وينظر إلى بايدن، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حد سواء بنفس النسبة من الأمريكيين (38٪)، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بين 1895 ناخبًا مسجلاً في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، وبه هامش خطأ يبلغ 2.3٪.

الولايات المتحدة جو بايدن دونالد ترامب الانكماش الاقتصادي جائحة فيروس كورونا الرئيس الأمريكي أمريكا

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