المالية تكشف عن شروط المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق مبادرة إحلال السيارات في يناير 2021، وأهم شروط هذه المبادرة أن يكون المشترك مواطنا مصري الجنسية وسنه تتراوح ما بين 21 لـ65 عاما بنظام التقسيط ، ومن فوق الـ65 عامًا يحق له المشاركة في المبادرة من خلال الشراء نقدَا.

وتابع "عوض"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المشاركة تكون من خلال الدخول على الموقع المخصص للمبادرة، ويقوم الشخص بتسجيل بياناته، ومن ثم يحصل على رسالة تتضمن أن بيانات صحيحة، وأن له الحق في المشاركة، أو أن بياناته في حاجة إلى الاستكمال.

وتابع ان هناك 5 شركات مشاركة في المبادرة تتيح 7 ماركات من السيارات ، ويستطيع المواطن اختيار ما يشاء عبر قدراته المالية، وبعد اختيار السيارة يقوم باختيار البنك من اجمالي 31 بنكا إلكترونيا، ومن خلال الموقع يختار المواطن البنك القريب له أو الأنسب، ومن ثم يتم تحديد توقيت للمواطن لتخريد أو تكهين السيارة.

المالية تكشف عن مصير السيارات القديمة المشاركة في مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة احلال السيارات بوزارة المالية، إن السيارات القديمة يتم تجميعها في ساحات التكهين في القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والبحر الأحمر، وبعد تسليم السيارة في ساحات التخريد يتم طمس هويتها بالكامل ، وتكهينها بالكامل لضمان عدم عودة هذه السيارة مرة أخرى للشارع المصري.

وتابع "عوض"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء أن المبادرة تحتوي على العديد من المميزات ، حيث إن المبادرة تخفض شراء السيارة بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15% عن سعر السوق، خلاف أن الجهاز المصرفي يشارك في المبادرة من خلال إتاحة قرض سداد كامل للسيارة نيابة عن المواطن، وبالتالي لا يتحمل المواطن أعباء سداد أي مقدمات، خلاف أن عائد سداد القرض مخفض للغاية ولا يزيد عن 3%.

ولفت إلى أن المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين، الأولى على السيارة، والثانية على المواطن في حال العجز أو الوفاة ، كما أن وزارة المالية تتيح حافزا أخضر يسدد كمقدم للسيارة الجديدة لشركة السيارات نيابة عن المواطن، وهذا الحافز يقدر بـ10% بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة السيارة الملاكي، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه ، وفي الميكروباص 25% بحد أقصى 25 ألف جنيه.